Фото: Ксения Калинина В Башкирии назвали дату начала отопительного сезона Фото: Ксения Калинина

В Башкирии 21 сентября 2020 года – условная дата начала отопительного периода. Фактическая дата будет определена исходя из реальных погодных условий. Это касается объектов жилого фонда. Об этом 15 сентября на оперативном совещании в правительстве РБ сообщил замминистра ЖКХ РБ Николай Ельников.

По его словам, данное решение доведено до муниципалитетов.

«Что касается социальных объектов, на текущую дату подключено к отоплению 39 объектов в Благовещенском, Бурзянском, Шаранском и Янаульском районах. Обращения на подключение от населения поступают также и в соцсетях. Главам администраций районов и городских округов рекомендуем рассмотреть возможность начала отопительного сезона для соцобъектов, начиная с сегодняшнего дня», — сказал Николай Ельников.