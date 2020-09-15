Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 74.71 ↓

EUR 88.58 ↑

15 сентября Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии коронавирус подтвержден у 67 учителей и школьников

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии коронавирус подтвержден у 67 учителей и школьников Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии с начала учебного года коронавирусом заболели 67 учителей и школьников, сообщил на оперативном совещании в правительстве республики министр образования и науки РБ Айбулат Хажин.

На сегодняшний день на карантине находятся 853 ученика из 41 школы республики из 14 муниципалитетов.

Ушли на карантин отдельные группы в дошкольных учреждениях, закрыты четыре детских сада.

Ни одного случая инфицирования не зафиксировано в средних специальных учебных заведениях, добавил министр.

﻿«Самое главное, мы волну сдержали. Где-то неделю еще нам так продержаться. Пока незначительное количество заболевших в системе образования. Спасибо за это директорам школ, медицинским инспекторам. Их работа продлена еще на неделю. Но иллюзий все же быть не должно. Вчера ВОЗ зафиксировала самое большое количество заболевших. Вторая волна начинается в некоторых странах», — прокомментировал глава региона Радий Хабиров.

ИА «Башинформ»
Теги: образование
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Ушла из жизни легендарная татарская певица, уроженка Башкортостана Хамдуна Тимергалиева
В Казани на 72-м году ушла из жизни народная артистка Башкортостана и Татарстана, уроженка Башкортостана Хамдуна Тимергалиева. Как сообщает ﻿«Татар-инф
В Башкирии двое неизвестных надругались над школьницей в поле
В селе Иглино Иглинского района Башкирии накануне произошло преступление против половой неприкосновенности ребенка. Как сообщают «Вести», ссылаясь на сво
Кому положена бесплатная вакцина от гриппа
Многолетняя практика показала, что прививка от гриппа снижает уровень заболеваемости примерно в полтора раза, необходимость госпитализации – в два раза,
«За детей боимся»: в Уфе жильцы нового микрорайона пожаловались на нашествие наркоманов
В уфимском микрорайоне «Яркий» жильцы дома №2 по улице Столярова пожаловались на нашествие наркоманов. Уфимцы боятся за безопасность своих детей, им стра
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть