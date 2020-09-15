Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии коронавирус подтвержден у 67 учителей и школьников Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии с начала учебного года коронавирусом заболели 67 учителей и школьников, сообщил на оперативном совещании в правительстве республики министр образования и науки РБ Айбулат Хажин.

На сегодняшний день на карантине находятся 853 ученика из 41 школы республики из 14 муниципалитетов.

Ушли на карантин отдельные группы в дошкольных учреждениях, закрыты четыре детских сада.

Ни одного случая инфицирования не зафиксировано в средних специальных учебных заведениях, добавил министр.

﻿«Самое главное, мы волну сдержали. Где-то неделю еще нам так продержаться. Пока незначительное количество заболевших в системе образования. Спасибо за это директорам школ, медицинским инспекторам. Их работа продлена еще на неделю. Но иллюзий все же быть не должно. Вчера ВОЗ зафиксировала самое большое количество заболевших. Вторая волна начинается в некоторых странах», — прокомментировал глава региона Радий Хабиров.