В Уфе завершились поиски 18-летней Полины Шутковой

В Уфе завершились поиски пропавшей Полины Шутковой, которая исчезла 11 сентября.

Поисковики призывали на помощь добровольцев, так как девушка нуждалась в медицинской помощи, поиск нужно было ускорить.

К счастью, Полину нашли живой — об этом сообщили в официальной группе добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт-Башкортостан».

Подробности поиска не сообщаются.