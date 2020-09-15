В Уфе завершились поиски 18-летней Полины Шутковой
В Уфе завершились поиски пропавшей Полины Шутковой, которая исчезла 11 сентября.
Поисковики призывали на помощь добровольцев, так как девушка нуждалась в медицинской помощи, поиск нужно было ускорить.
К счастью, Полину нашли живой — об этом сообщили в официальной группе добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт-Башкортостан».
Подробности поиска не сообщаются.
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