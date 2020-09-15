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В Уфе создана школьная форма для шаймуратовцев

ОБЩЕСТВО

В Уфе создана школьная форма для шаймуратовцев — учащихся классов имени Героя России, генерал-майора Минигали Шаймуратова. Ее разработали специалисты предприятия ГУП БХП «Агидель» РБ. Форма синего цвета представляет собой пиджак и брюки для мальчиков и пиджак и юбку для девочек. Пиджаки сделаны на основе стилизованного башкирского камзола.

Напомним, классы имени Минигали Шаймуратова появились в Башкирской Республиканской гимназии-интернате им. Рами Гарипова, уфимских полилингвальных многопрофильных школах № 44 и № 162 «Смарт».

Посвящение школьников в «шаймуратовцы» пройдёт 11 октября. После этого учащихся ждут начальная военная подготовка, уроки верховой езды, стрельбы из лука, плавания и борьбы. Также для этих классов будут проводиться «Шаймуратовские игры». Учащимся ежегодно будут вручать почётный знак «Юный шаймуратовец». Кроме того, в этих школах должны быть созданы военно-патриотические клубы «Мы – шаймуратовцы».

Лейла Аралбаева
Теги: школьная форма
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