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В Уфе 52 проекта стали победителями программы развития местных инициатив

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Уфы

В Уфе 52 проекта стали победителями программы развития местных инициатив Фото: администрация Уфы

52 проекта из Уфы признаны победителями республиканского конкурсного отбора программы развития общественной инфраструктуры, основанной на местных инициативах. В столичной администрации уточнили, что ремонт дорог в четырех районах города уже завершился.

«В результате реализации проектов будут отремонтированы дороги, установлены детские и спортивные площадки, теневые навесы (веранды) для детских садов, окна для школы», — сообщили в пресс-службе уфимской мэрии.

Напомним, для местных инициатив из республиканского бюджета выделяется не более 1 млн рублей на один проект. Чтобы получить средства – необходимо финансирование муниципалитета не менее 15% и вклад населения (не менее 5%) от суммы субсидии.

ИА «Башинформ»
Теги: программа местных инициатив
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