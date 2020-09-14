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В Башкирии участник Курской битвы отметил 95-летний юбилей

ОБЩЕСТВО
Фото: Александр Соколов

В Башкирии участник Курской битвы отметил 95-летний юбилей Фото: Александр Соколов

В городе Октябрьском свой 95-летний юбилей отметил участник Великой Отечественной войны Владимир Игнатьевич Селин. Участники движения «Волонтеры Победы» вместе с представителями ветеранского сообщества поздравили Владимира Игнатьевича с днем рождения, пожелав фронтовику крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Владимир Игнатьевич единственный в городе Октябрьском живой участник Курской битвы. В свои 18 лет он был уже награжден медалью «За отвагу». С боями он освобождал Белоруссию и штурмовал Кёнигсберг. Сейчас ветеран вспоминает эти события с трепетом, говорит, что тогда, будучи 18-летним юнцом, и не мог подумать, что доживет до 95 лет.

«Владимира Игнатьевича часто навещают волонтеры, и поддерживают с ним дружеские отношения. Для них он является не только примером мужества и героизма, но и старшим наставником, который всегда подскажет и поможет» — отметил специалист по работе с молодежью МБУ «Дворец молодежи» города Октябрьского Александр Юдин.

ИА «Башинформ»
Теги: Великая Отечественная война, юбилей
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