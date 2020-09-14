Вот и осень пришла: синоптики сообщают об ухудшении погоды в Башкирии
Настоящая осень пришла в Башкирию.
По информации республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с завтрашнего дня, 15 сентября, регион окажется во власти циклонов. Погодные условия ухудшатся.
Ожидаются дожди разной интенсивности, усиление ветра до сильного.
Существенно похолодает, особенно в дневные часы – до +10,+15 градусов.
В конце рабочей недели температура воздуха, возможно, ненадолго поднимется.