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14 сентября Понедельник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Вот и осень пришла: синоптики сообщают об ухудшении погоды в Башкирии

ОБЩЕСТВО

Настоящая осень пришла в Башкирию.

По информации республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с завтрашнего дня, 15 сентября, регион окажется во власти циклонов. Погодные условия ухудшатся.

Ожидаются дожди разной интенсивности, усиление ветра до сильного.

Существенно похолодает, особенно в дневные часы – до +10,+15 градусов.

В конце рабочей недели температура воздуха, возможно, ненадолго поднимется.

ИА «Башинформ»
Теги: погода
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