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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Уфимские хирурги сделали уникальную операцию по реплантации конечности

ОБЩЕСТВО

В уфимской клинике №21 провели уникальную операцию пациенту из Баймакского района Башкирии. 39-летний мужчина случайно отрубил себе ногу косилкой на гужевой тяге.

«Пострадавший был госпитализирован в экстренном порядке по линии санитарной авиации в отделение сосудистой хирургии уфимской ГКБ №21, — рассказывает главный врач клиники Ринат Нагаев. — После травмы он долго находился в поле один, до прибытия скорой помощи потерял около литра крови. По месту жительства выполнена первичная хирургическая обработка раны».

Пациенту в экстренном порядке выполнено оперативное вмешательство по реплантации голени. Реплантированная конечность успешно прижилась. Через месяц реабилитации пациент смог самостоятельно ходить.

«В операции участвовала бригада наших высококлассных специалистов: сосудистые хирурги — заведующий отделением Сагит Казбулатов, Денис Юлдашев, травматологи — Артур Нухов, Денис Айидов, анестезиолог Людмила Лунник, анестезистка Гульназ Гадиятуллина, операционная медицинская сестра Динара Нигматуллина», — уточнил Ринат Нагаев.

ИА «Башинформ»
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