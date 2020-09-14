Уфимские хирурги сделали уникальную операцию по реплантации конечности
В уфимской клинике №21 провели уникальную операцию пациенту из Баймакского района Башкирии. 39-летний мужчина случайно отрубил себе ногу косилкой на гужевой тяге.
«Пострадавший был госпитализирован в экстренном порядке по линии санитарной авиации в отделение сосудистой хирургии уфимской ГКБ №21, — рассказывает главный врач клиники Ринат Нагаев. — После травмы он долго находился в поле один, до прибытия скорой помощи потерял около литра крови. По месту жительства выполнена первичная хирургическая обработка раны».
Пациенту в экстренном порядке выполнено оперативное вмешательство по реплантации голени. Реплантированная конечность успешно прижилась. Через месяц реабилитации пациент смог самостоятельно ходить.
«В операции участвовала бригада наших высококлассных специалистов: сосудистые хирурги — заведующий отделением Сагит Казбулатов, Денис Юлдашев, травматологи — Артур Нухов, Денис Айидов, анестезиолог Людмила Лунник, анестезистка Гульназ Гадиятуллина, операционная медицинская сестра Динара Нигматуллина», — уточнил Ринат Нагаев.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Уфимские хирурги сделали уникальную операцию по реплантации конечности
В Башкирии любители тихой охоты нашли гигантский гриб
Суды Башкирии вновь будут проводить заседания в открытом режиме
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Фоторепортажи