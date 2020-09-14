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В Башкирии любители тихой охоты нашли гигантский гриб

ОБЩЕСТВО
Фото: na-zemle-salavata.rbsmi.ru

В Башкирии любители тихой охоты нашли гигантский гриб Фото: na-zemle-salavata.rbsmi.ru

В Салаватском районе Башкирии возле деревни Комсомол любители тихой охоты нашли в лесу гигантский гриб. Как сообщает издание «На земле Салавата», гриб-дождевик рекордной величины обнаружили местные жители Ильдар и Гульгина Галиуллины. Весы показали чуть больше 3 кг.

Свою находку супруги подарили маме, которая приготовила из гриба-гиганта вкусное блюдо, пригласив на ужин даже соседей.

Ранее в Баймакском районе Башкирии также был обнаружен съедобный гриб размером с лошадиную голову. Хозяева «улова» разделали большой гриб и приготовили жаркое. Этого блюда хватило, чтобы накормить 20 человек.

ИА «Башинформ»
Теги: растения, природа, грибы
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