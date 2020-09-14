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В Башкирии прирост инфицированных COVID-19 и пневмонией остаётся стабильным

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии прирост инфицированных COVID-19 и пневмонией остаётся стабильным Фото: Олег Яровиков

В Башкирии прирост инфицированных COVID-19 и пневмонией остаётся стабильным – около или более 30 человек ежедневно.

За последние сутки в республике зарегистрировано 30 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном Минздраве.

По данным ведомства, на сегодняшний день в стационарах проходят лечение 32 инфицированных, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Амбулаторно лечатся 494 человека.

За сутки с выздоровлением выписаны 52 пациента, всего с начала пандемии выписаны из больниц 7 666 человек, следует из сводных данных министерства. Новых случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано. Число умерших составляет 31 человек.

Число жителей РБ, заразившихся внебольничной пневмонией, за минувшие сутки увеличилось еще на 86 человек. С выздоровлением из больниц выписаны 58 пациентов, перенесших воспаление легких.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, пневмония
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