Фото: Ксения Калинина Туман, дождь и сильный ветер: МЧС Башкирии сообщает об ухудшении погоды Фото: Ксения Калинина

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики об усилении ветра. По данным синоптиков, днем 15 сентября местами по региону прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления в виде порывов ветра до 20 м/с.

В этот день ожидается облачная погода. Временами дождь. Ветер западный, северо-западный 9-14 м/с, днем местами с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +4, +9 градусов, днем +10, +15.

На отдельных участках автодорог прогнозируется ухудшение видимости в дожде до 1-2 км, ночью и утром местами туман с видимостью 500 метров и менее.

По шкале Бофорта, порывы ветра от 17 до 20 м/с — это «буря». При таком ветре ломаются ветки деревьев. Подобная погода опасна для водных видов транспорта.