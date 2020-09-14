Башкирия вышла во второй этап конкурса на создание рекреационных кластеров

Проекты из Башкирии вышли во второй этап Всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развития экотуризма.

«Мы представляем два кластера «Могучий Иремель» (природный парк «Иремель» и «Белорецк») и «Сердце Башкирии» (национальный парк «Башкирия», Зилим, Геопарк «Торатау»), — сообщила общественный деятель, эксперт по туризму Рина Гринберг.

По ее словам, победа в этом конкурсе важна не только тем, что гипотетически республика получит федеральное финансирование на базовые инфраструктурные решения, дороги, но еще и тем, что в проект подразумевает создание системы управления территорий.

«Она учитывает интересы как местного населения, так и развитие экотуризма. Все, начиная от органов исполнительной власти до туристов должны следовать единой хартии, которая направлена на комплексное развитие экономики и экотуризма. Важно, что можно не создавать что-то свое методом проб и ошибок, а использовать готовые рабочие схемы и элементы, сразу их внедрять на наших территориях. Большая мечта — чтобы оба наших кластера стали победителями, они связаны, один переходит в другой, и это будет серьезный прорыв для республики», — сказала Рина Гринберг.

Войдет ли Башкирия в 10 пилотных проектов по России, станет известно после 16 октября.