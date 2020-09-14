Вице-мэр Уфы одержал победу на дополнительных выборах депутатов Госсобрания Башкирии
Вице-мэр Уфы одержал победу на дополнительных выборах депутатов Госсобрания Башкирии Фото: Олег Яровиков
В Башкирии на дополнительных выборах депутатов Госсобрания шестого созыва, по предварительным данным, абсолютное большинство избирателей проголосовало за представителей партии «Единая Россия» — Салавата Хусаинова и Флюра Уразметова.
По словам председателя Госсобрания РБ Константина Толкачева, окончательные результаты еще не объявлены, но уже предварительные итоги не оставляют сомнений в их победе.
«Они были выдвинуты в парламент от «Единой России». Поздравляю избранных депутатов с убедительной победой. В республике их знают как опытных хозяйственников и эффективных управленцев. Уверен, что большой профессиональный опыт пригодится им в парламентской деятельности», — отметил Константин Толкачев.
Вице-мэр Уфы Салават Хусаинов проходит в Госсобрание от Новиковского избирательного округа № 14 и будет представлять интересы уфимцев, а Флюр Уразметов – от Металлургического избирательного округа № 35 – будет представлять интересы жителей Белорецка и Белорецкого района. Они заместят в парламенте Александра Дегтева и Ивана Лавренова, сложивших полномочия досрочно.