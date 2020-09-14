Фото: Сергей Николаев В Башкирии любительскую охоту планируют перевести в специальные хозяйства Фото: Сергей Николаев

В Башкирии введут новый вид охоты, сообщили в пресс-службе Госсобрания региона.

Депутаты башкирского парламента в ближайшее время планируют принять ряд изменений в республиканские законы об охоте и животном мире.

Новации в региональном законодательстве связаны с регулированием любительской и спортивной охоты в отношении животных, находящихся в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания.

Законопроект предусматривает разведение в охотничьих хозяйствах диких животных, возобновление их численности на специально отведенных территориях, где будет вестись охота.

«Это положительно скажется на численности животных в естественной среде обитания, — заявил спикер парламента Башкирии Константин Толкачев. — Кроме того, такой подход исключает случайных свидетелей охоты среди населения и возможность несчастных случаев. Также исключается уход подранков, соответственно не будет раненых, искалеченных животных в лесу».

Как подчеркнули в Госсобрании, невозможно полностью исключить из жизни такую хозяйственную отрасль, как охота. Поэтому необходимо сделать ее более гуманной, безопасной, уменьшить ее негативное влияние на популяцию диких животных.

Такая система охоты уже давно успешно практикуется в развитых странах. Среди них — Германия, Швейцария, Италия, Великобритания.

«У нас эта практика только еще набирает популярность. Появляются охотничьи хозяйства, занимающиеся разведением животных, но их работе мешает правовая неопределенность, на устранение которой в нашей республике нацелен предлагающийся к принятию законопроект», — добавил Толкачев.

Как сообщал ранее «Башинформ» , с 1 сентября в Башкирии действуют новые правила охоты. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Радий Хабиров.

Весенняя охота на пернатую дичь разрешена в течение десяти дней со второй субботы апреля на южной территории Башкирии в Абзелиловском, Альшеевском, Аургазинском, Баймакском, Бакалинском, Белебеевском, Бижбулякском, Благоварском, Буздякском, Давлекановском, Ермекеевском, Зианчуринском, Кугарчинском, Кушнаренковском, Куюргазинском, Мелеузовском, Миякинском, Стерлибашевском,Стерлитамакском, Тумазинском, Федоровском, Хайбуллинском, Чишминском и Шаранском районах.

С третьей субботы апреля — на северной территории Башкирии в Архангельском, Аскинском, Балтачевском, Белокатайском, Белорецком, Бирском, Благовещенском, Бураевском, Бурзянском, Гафурийском, Дуванском, Дюртюлинском, Зилаирском, Иглинском, Илишевском, Ишимбайском, Калтасинском, Караидельском, Кармаскалинском, Кигинском, Краснокамском, Мечетлинском, Мишкинском, Нуримановском, Салаватском, Татышлинском, Учалинском, Чекмагушевском и Янаульском районах.

Срок любительской и спортивной охоты на кабана в общедоступных охотничьих угодьях будет ограничен с 1 августа по 29 февраля, на зайцев с 1 октября по 31 января.