МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в Башкирии
МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в Башкирии Фото: Лейла Аралбаева
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан информирует об ухудшении погодных условий.
По прогнозу Башгидромета, 14 сентября местами по Республике Башкортостан ожидаются порывы ветра до 18 м/с. Ночью и утром ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -2°.
В юго-восточных районах сохранится чрезвычайный класс пожароопасности.
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан рекомендует соблюдать правила безопасности.