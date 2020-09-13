Фото: Олег Яровиков В Башкирии от коронавируса умерла 40-летняя женщина Фото: Олег Яровиков

В Башкирии от коронавируса умерла 40-летняя жительница г. Салавата. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава. У пациентки, помимо подтвержденного COVID-19, была болезнь органов дыхания.

Таким образом, число умерших от коронавируса теперь составляет в республике 31 человек.

За последние сутки в Башкирии зарегистрировано 32 новых случая заболевания коронавирусом. По данным Минздрава, в стационарах республики находится 39 человек. Из них в тяжелом состоянии один пациент, на амбулаторном лечении 509 человек. 443 из них находятся в активной фазе болезни.Количество случаев с внебольничной пневмонией за сутки – 92.Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 8193 подтвержденных случая COVID-19. 7719 пациентов выписаны с выздоровлением, выписано за сутки 7 человек. Выписанных пациентов с пневмонией — 65.

Всего проведено 899438 исследований, обследовано 866954 человек. За сутки проведено 7153 исследования, обследовано 6985 человек.