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13 сентября Воскресенье

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкортостане открылись избирательные участки

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

В Башкортостане открылись избирательные участки Фото: Олег Яровиков

13 сентября 2020 года в Башкортостане в 7 часов открылись все 3011 избирательных участков, в том числе девять – в местах временного пребывания избирателей.

В списки избирателей внесено 2 млн. 294 тыс. 480 человек.

В единый день голосования на территории Республики Башкортостан пройдут 200 избирательных кампаний, в том числе:

— дополнительные выборы депутатов Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан шестого созыва по Новиковскому избирательному округу №14 и Металлургическому избирательному округу №35;

— выборы депутатов представительных органов местного самоуправления.

На местных выборах будет замещено 1 753 мандата, более половины из которых (903 мандата) приходится на выборы депутатов Советов муниципальных районов, а также 157 – на выборы депутатов городских Советов.

На выборах всех уровней свои кандидатуры выдвинули 4 799 человек, из них зарегистрировано 4 355 кандидатов. В порядке самовыдвижения в выборах участвуют 883 человека, это примерно 20 % от числа зарегистрированных кандидатов. Остальные кандидаты представляют десять политических партий: «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 1768 кандидатов, КПРФ – 438, «ПАТРИОТЫ РОССИИ» – 422, ЛДПР – 387, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 258, РЭП «Зеленые» – 81, «ПАРТИЯ РОСТА» – 40, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» – 32, «Гражданская Платформа» – 31, «ЯБЛОКО» – 15.

Избирательные участки будут работать с 7.00 до 21.00 по местному времени.

Если избиратель по уважительным причинам не может прибыть на избирательный участок, то он сможет проголосовать вне помещения для голосования (на дому). Основанием считается письменное заявление или устное обращение избирателя, в том числе переданное при содействии других лиц в свою участковую избирательную комиссию в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее, чем за шесть часов до указанного срока, т.е. до 15.00 часов по местному времени.

В целях информирования избирателей и организации контроля за избирательным процессом в период проведения выборов 13 сентября 2020 года в Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан с 29 июля по 15 сентября 2020 года работает «горячая линия» связи с избирателями.

Звонки принимаются по телефонам: (347) 280-95-06, (347) 280-96-34. Время работы 13 сентября с 07.00 до 21.00, 14-15 сентября с 10.00 до 17.00.

Всего за период работы «горячей линии» поступило 219 звонков.

Предметами обращений явились:

— порядок голосования – 110;

— месторасположение участковой избирательной комиссии – 48;

— вопросы по видам избирательных кампаний – 10;

— график работы избирательных комиссий – 25;

— правовой статус членов избирательных комиссий – 13;

— правовой статус наблюдателей – 9.

Поступило четыре вопроса, не входящих в компетенцию избирательных комиссий.

На все вопросы квалицированные ответы дают члены Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан с правом решающего голоса и сотрудники аппарата.

ИА «Башинформ»
Теги: выборы
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