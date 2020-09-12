Фото: ИА «Башинформ» За последние сутки с коронавирусом справились 69 жителей Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

Число зараженных COVID-19 в Башкирии достигло 8 161. За последние сутки диагноз был подтвержден у 30 человек. По данным республиканского Минздрава, в больнице на данный момент лечение проходят 34 пациента, два из них находятся в тяжелом состоянии, но в поддержке аппаратов ИВЛ не нуждаются.

На 12 сентября 486 человек с новой коронавирусной инфекцией получают медпомощь на дому. За последние сутки с выздоровлением выписали 69 человек (с начала пандемии 7 607).

В списке погибших от «ковида» в регионе по-прежнему значится 30 имен. За сутки новых летальных случаев в профильном ведомстве не зарегистрировали.

Ситуация с заболеванием пневмонией в республике остается напряженной. За сутки диагноз поставлен 109 людям. При этом выписано — 100 пациентов.