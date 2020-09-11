В Минздраве Башкирии прокомментировали ситуацию в роддоме №8

В Минздраве Башкирии прокомментировали ситуацию в уфимском роддоме №8. Сегодня в некоторых региональных СМИ появилась информация о том, что учреждение закрыто на карантин.

«Да, действительно, в роддоме частично введен карантин. Медперсонал родильного отделения отправлен на самоизоляцию, в связи с выявленной у некоторых сотрудников ОРВИ. Анализы на Covid-19 у них отрицательные. Все пациенты, еще до введения карантинных мероприятий были выписаны. Инфицированных среди них нет. Администрация учреждения продолжает работать в прежнем режиме», — сообщила корреспонденту ИА «Башинформ» официальный представитель ведомства Софья Алешина.

По ее словам, медучреждение начнет работу в обычном режиме после завершения всех необходимых карантинных мероприятий.