УГАТУ открывает дополнительный набор студентов на несколько специальностей

Уфимский государственный авиационный технический университет объявляет дополнительный прием на бюджетные места по ряду направлений подготовки бакалавров и специальностей по очной форме обучения.

Места есть на таких специальностях, как «Информатика и вычислительная техника», «Информационные системы и технологии», «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», «Электроэнергетика и электротехника», «Энергетическое машиностроение», «Управление качеством», «Наноинженерия» и ряде других.

«В дополнительном приеме вправе участвовать абитуриенты, не зачисленные на бюджетные места в основные сроки приема. В дополнительном приеме вправе участвовать как абитуриенты, ранее подавшие заявление о поступлении в УГАТУ, так и абитуриенты, которые заявление о приеме в основные сроки не подавали», — сообщили в УГАТУ.

Прием осуществляется для всех категорий абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ или по результатам вступительных испытаний, проводимых УГАТУ самостоятельно.

До 15 сентября принимаются документы от абитуриентов, которые будут сдавать вступительные экзамены в УГАТУ. До 22 сентября принимаются документы у абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ.

Приказ о зачислении будет издан 25 сентября.

Подробнее о дополнительном наборе можно прочитать на сайте вуза.