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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

УГАТУ открывает дополнительный набор студентов на несколько специальностей

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

Уфимский государственный авиационный технический университет объявляет дополнительный прием на бюджетные места по ряду направлений подготовки бакалавров и специальностей по очной форме обучения.

Места есть на таких специальностях, как «Информатика и вычислительная техника», «Информационные системы и технологии», «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», «Электроэнергетика и электротехника», «Энергетическое машиностроение», «Управление качеством», «Наноинженерия» и ряде других.

«В дополнительном приеме вправе участвовать абитуриенты, не зачисленные на бюджетные места в основные сроки приема. В дополнительном приеме вправе участвовать как абитуриенты, ранее подавшие заявление о поступлении в УГАТУ, так и абитуриенты, которые заявление о приеме в основные сроки не подавали», — сообщили в УГАТУ.

Прием осуществляется для всех категорий абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ или по результатам вступительных испытаний, проводимых УГАТУ самостоятельно.

До 15 сентября принимаются документы от абитуриентов, которые будут сдавать вступительные экзамены в УГАТУ. До 22 сентября принимаются документы у абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ.

Приказ о зачислении будет издан 25 сентября.

Подробнее о дополнительном наборе можно прочитать на сайте вуза.

ИА «Башинформ»
Теги: УГАТУ
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