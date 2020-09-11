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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Новый руководитель УФСИН Башкирии намерен вернуться к реконструкции тюремного комплекса

ОБЩЕСТВО
Фото: Мирон Доровских

Новый руководитель УФСИН Башкирии намерен вернуться к реконструкции тюремного комплекса Фото: Мирон Доровских

11 сентября коллективу Управления федеральной службы исполнения наказаний по Башкирии представили нового руководителя. Временно исполняющим обязанности [до подписания приказа о назначении на должность президентом РФ Владимиром Путиным — ред.] стал 44-летний Владислав Владимирович Дзюба. Представил его заместитель директора ФСИН России Валерий Балан. Накануне Дзюба провел официальную встречу с главой республики Радием Хабировым.

«Я могу заверить как руководство службы, так и руководство региона, что мы будем работать со всеми главами районов в тесном контакте, выполнять свои задачи, развивать всю нашу производственную мощь, — заверил Владислав Дзюба. — До приезда сюда я ознакомился с аналитическими годовыми справками, посмотрел, чего достигло управление в прошлом году, каковы показатели производственно-хозяйственной и финансовой деятельности существуют на данный момент, оперативно-служебной и кадровой работы. Потенциал территориального управления огромный и с поддержкой республики и города Уфы можно достигнуть большого успеха».

Также новый руководитель регионального управления ФСИН России пообещал вернуться к вопросу реконструкции тюремного комплекса в историческом центре Уфы.

«Проектно-изыскательные работы были сделаны в изоляторе на 500 мест. В партнерстве с частным инвестором должны были проводиться строительные работы, участок выделен. Этот вопрос у ФСИН России на контроле. Мы проговорили об этом и с главой республики. Мы обязательно вернемся к обсуждению, так как есть определенные сложности и нюансы в законодательном плане. Но нет нерешаемых задач», — сказал корреспонденту ИА «Башинформ» полковник внутренней службы Владислав Дзюба.

Напомним, новое назначение в региональном управлении ФСИН России произошло в связи с внезапной смертью руководителя службы Алексея Чирикова. По неофициальным данным, 45-летний полковник внутренней службы скончался 31 августа 2020 года в РКБ имени Г.Г. Куватова после перенесенной двусторонней пневмонии.

Справка

Владислав Владимирович Дзюба родился 22 сентября 1975 года в Иркутской области. Окончил Иркутское высшее военное авиационное инженерное училище, Академию права и управления ФСИН России. С июня 2002 года проходил службу на различных должностях уголовно-исполнительной системы Иркутской и Сахалинской областей. С 2014 года возглавлял Управление ФСИН по Республике Саха (Якутия).

Награжден медалями «За усердие в службе» I, II степеней, «За отличие в службе» I, II, III степеней, почётным знаком «За отличие в службе» II степени.

ИА «Башинформ»
Теги: УФСИН по РБ
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