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В Башкирии возобновляют работу молодёжные клубы, кружки и секции

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии возобновляют работу молодёжные клубы, кружки и секции Фото: Олег Яровиков

С 15 сентября в Башкирии возобновят свою работу молодёжные клубы, кружки, секции и центры.

Соответствующие изменения в указ о введении режима «Повышенная готовность» на территории Башкирии в связи с угрозой распространения COVID-2019 внес глава региона Радий Хабиров.

Так, проведение матчей Российской футбольной Премьер-Лиги, КХЛ и других матчей чемпионатов России среди профессиональных спортивных команд сезона 2020/2021 разрешается только при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований, а также при условии заполнения зрительских трибун не более чем на 50 процентов.

Кроме того, для спортсменов старше 18 лет возобновляется проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных соревнований Минспорта России при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и при условии заполнения трибун не более чем наполовину.

Как сообщал «Башинформ», с 1 сентября возобновили свою работу детские игровые комнаты, детские развлекательные центры, детские кружки и секции.

Также с 1 сентября открылись кинотеатры, бани и сауны (в том числе расположенные в фитнес-центрах), фудкорты в торговых центрах.

С 15 сентября возобновят работу театрально-концертные организации, дома (дворцы) культуры.

Галина Бахшиева
Теги: Радий Хабиров, указ, коронавирус
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