В Альшеевском районе Башкирии открылся первый ФОК с бассейном
В селе Раевский Альшеевского района Башкирии открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.
Строительство первого в этом районе республики ФОКа с бассейном, стоимость которого составила около 150 млн рублей, началось осенью 2018 года.
Спортивный комплекс в Раевском построен благодаря реализации Республиканской адресной инвестиционной программы.
Общая площадь комплекса превышает 3 тысячи квадратных метров. В здании расположен бассейн с четырьмя дорожками длиной 25 метров, спортивный зал, тренерская, раздевалки, а также вспомогательные помещения.
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс будет доступен и для маломобильных граждан. Для них здесь предусмотрен гидравлический подъемник для бассейна, установлены пандусы.
Первый ФОК, но без бассейна построили в Раевском в 2005 году, сейчас в нем занимаются воспитанники местной детско-юношеской спортшколы.