В Альшеевском районе Башкирии открылся первый ФОК с бассейном









В селе Раевский Альшеевского района Башкирии открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

Строительство первого в этом районе республики ФОКа с бассейном, стоимость которого составила около 150 млн рублей, началось осенью 2018 года.

Спортивный комплекс в Раевском построен благодаря реализации Республиканской адресной инвестиционной программы.

Общая площадь комплекса превышает 3 тысячи квадратных метров. В здании расположен бассейн с четырьмя дорожками длиной 25 метров, спортивный зал, тренерская, раздевалки, а также вспомогательные помещения.

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс будет доступен и для маломобильных граждан. Для них здесь предусмотрен гидравлический подъемник для бассейна, установлены пандусы.

Первый ФОК, но без бассейна построили в Раевском в 2005 году, сейчас в нем занимаются воспитанники местной детско-юношеской спортшколы.