Какой будет погода в Башкирии на выходные - прогноз
Какой будет погода в Башкирии на выходные - прогноз Фото: Валерий Шахов
В ближайшие три дня характер погоды в Башкирии существенно не изменится, констатировали синоптики республики.
По данным Башгидромета, в пятницу будет облачно, с прояснениями. Днем местами пройдет кратковременный дождь. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, днем местами порывы до 18 метров в секунду.
Температура воздуха днем — 13-18 градусов, по югу до 23 тепла.
В субботу местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный.
Температура воздуха ночью — 4-9 градусов тепла, днем от 15 до 20 градусов.
В воскресенье в Башкирии преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный.
Температура воздуха ночью — плюс 3-8 градусов, днем от 16 до 21 градуса.