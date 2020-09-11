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Какой будет погода в Башкирии на выходные - прогноз

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Какой будет погода в Башкирии на выходные - прогноз Фото: Валерий Шахов

В ближайшие три дня характер погоды в Башкирии существенно не изменится, констатировали синоптики республики.

По данным Башгидромета, в пятницу будет облачно, с прояснениями. Днем местами пройдет кратковременный дождь. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, днем местами порывы до 18 метров в секунду.

Температура воздуха днем — 13-18 градусов, по югу до 23 тепла.

В субботу местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью — 4-9 градусов тепла, днем от 15 до 20 градусов.

В воскресенье в Башкирии преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный.

Температура воздуха ночью — плюс 3-8 градусов, днем от 16 до 21 градуса.

Галина Бахшиева
Теги: погода
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