Радий Хабиров проиграл в шахматы 12-летнему школьнику из Баймака
Фото: https://vk.com/radiyhabirov
Фото: https://vk.com/radiyhabirov
Глава республики Радий Хабиров проиграл в игре в шахматы шестикласснику из Баймака Искандеру Фаизову.
У 12-летнего Искандера за плечами большое количество побед в этом виде спорта. В своей возрастной группе он является чемпионом Башкортостана и России.
«Проиграть ему не позорно, — признался в соцсетях руководитель республики. — Лет пятнадцать шахматы в руки не брал. Думал, что вспомню, как надо и справлюсь, но Искандер шансов мне не оставил. Хотя мне, конечно, надо вспоминать, чтоб не быть больше похожим на Остапа Бендера»
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
В Башкирии к противопожарной защите лесов будут привлекать дружины из добровольцев
Радий Хабиров проиграл в шахматы 12-летнему школьнику из Баймака
Башкирия в ТОПе регионов-лидеров по числу идей на форуме «Сильные идеи для нового времени»
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Фоторепортажи