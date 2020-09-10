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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров проиграл в шахматы 12-летнему школьнику из Баймака

ОБЩЕСТВО
Фото: https://vk.com/radiyhabirov

Фото: https://vk.com/radiyhabirov

Глава республики Радий Хабиров проиграл в игре в шахматы шестикласснику из Баймака Искандеру Фаизову.

У 12-летнего Искандера за плечами большое количество побед в этом виде спорта. В своей возрастной группе он является чемпионом Башкортостана и России.

﻿«Проиграть ему не позорно, — признался в соцсетях руководитель республики. — Лет пятнадцать шахматы в руки не брал. Думал, что вспомню, как надо и справлюсь, но Искандер шансов мне не оставил. Хотя мне, конечно, надо вспоминать, чтоб не быть больше похожим на Остапа Бендера»

ИА «Башинформ»
Теги: глава, рабочие поездки
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