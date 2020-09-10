Фото: УФССП по РБ Элитный Jaguar жительницы Башкирии забрали в счет долгов по налогам Фото: УФССП по РБ

В Башкирии судебные приставы арестовали элитный автомобиль Jaguar жительницы Кушнаренковского района из-за долгов по налогам и другим платежам.

По информации УФССП по РБ, женщина неоднократно уклоняется от уплаты налогов и платежей на имущество, транспорт и землю. В общей сложности у нее накопилось 365 тысяч рублей долгов. В отношении должницы возбуждено исполнительное производство. Чтобы побудить гражданку к уплате долга, судебные приставы арестовали автомобиль премиум-класса «Jaguar», принадлежащий ей, стоимостью 2 млн рублей.Если в ближайшее время она не рассчитается с долгами, арестованный автомобиль будет продан, а деньгипойдут в счет погашения долга. Узнать о своей задолженности и заблаговременно ее оплатить можно на официальном сайте﻿ УФССП России поРБ, а также на сайте ﻿Госуслуг, напомнили в ведомстве.