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10 сентября Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Главе Ишимбайского района Азамату Абдрахманову вынесено замечание

ПОЛИТИКА

Сегодня, 10 сентября, в Ишимбае на заседании Совета районных депутатов заслушано представление районного прокурора о недопустимости нарушения этики муниципального служащего главой администрации Азаматом Абдрахмановым.

Депутаты признали, что Азамат Абдрахманов допустил ошибку в ходе несанкционированных акций протеста на горе Куштау в августе текущего года и должен понести наказание. Но, по их мнению, нужно это делать на холодную голову, не поддаваясь на провокации в сетях. В результате депутаты приняли решение вынести главе района замечание.

«Я не выступал и не выступаю против защитников Куштау. Там, на горе, действительно были хорошие люди, романтики, как их назвал Радий Фаритович. Многих из них — более 100 человек — я вывел под свою личную ответственность, договаривался с полицией, чтобы они их не арестовывали. Иначе арестованных было бы гораздо больше. Но организаторами этого мероприятия были далеко не романтики, и далеко не бескорыстные люди. К тому же распространённые видео — манипуляция и монтаж. Там нет нигде начала, где ко мне обращаются крайне грубо и провокационно. Говорили, якобы я «неправильный» башкир, и прочие оскорбления сыпали в мой адрес. Это потом уже появились женщины и дети. А вначале я имел дело с воинственно настроенными радикалами, которые сорвали с меня российский флаг! (А это само по себе правонарушение, между прочим). Я сам участник движения за поступательное развитие Башкортостана, поэтому я не могу спокойно смотреть на то, как башкирский народ пытаются стравливать, затаскивать в организации, действующие на грани закона или деятельность которых в России запрещена. Я хочу, чтобы Башкирия развивалась, а не уходила в махровый национализм, граничащий с шовинизмом», — прокомментировал Азамат Абдрахманов.

ИА «Башинформ»
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