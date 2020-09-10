Компания «Аркада»: к разработке Гумерово Дамир Мугинов отношения не имеет

Представитель компании «Аркада» Алексей Покало заявил «Башинформу», что к разработке Гумеровского месторождения Дамир Мугинов отношения не имеет.

﻿— Господин Мугинов и ни одна его структура не являются бенефициарами ни одной истории, связанной с предприятием «Ишимбайский известняк». В связи с публикациями в СМИ о строительстве еще одного содового завода под Стерлитамаком официально заявляем, что Дамир Мугинов никогда не участвовал в планировании строительства содового производства и разработки Гумеровского месторождения, — сказал Алексей Покало.

Напомним, что 10 сентября 2020 года в ряде интернет-изданий были размещены статьи под названием «В Башкирии планируют построить новый содовый завод». В тексте статей говорится о том, что, несмотря на события, связанные с шиханом Куштау, бизнесмен Дамир Мугинов участвует в планировании строительства еще одного содового завода на Гумеровском месторождении под Стерлитамаком. Как выяснилось во время поиска оригинала интервью в газете «Восход», на которое ссылались интернет-СМИ, оно не является актуальным.