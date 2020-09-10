В Башкирии отмечается рост заболеваемости коклюшем. По данным Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, за 2019 год в республике было зарегистрировано 564 случая инфицирования. Таким образом, уровень заболеваемости значительно вырос в сравнении с 2018 годом и за 2019 год превысил почти в четыре раза даже общероссийские показатели.

Специалисты заявляют о нестабильной эпидемиологической ситуации по заболеваемости коклюшем в других регионах страны, что свидетельствует об эпидемическом неблагополучии по этой инфекции.

Заболеваемость коклюшем в России в 2019 году (в сравнении с 2018 годом) выросла практически в 1,4 раза. У детей до 14 лет рост заболеваемости в 2019 году составил 33%. Особенностью современного эпидемического процесса коклюша является смещение заболеваемости в старшие возрастные группы детского населения.

Коклюш — острая воздушно-капельная бактериальная инфекция, которая проявляется воспалительными явлениями в верхних дыхательных путях, а также длительными и мучительными приступами спазматического кашля. Больного одолевают приступы затяжного судорожного кашля, перемежающиеся глубоким свистящим вдохом (из-за сужения голосовой щели), после которого вновь следует ряд коротких судорожных «кашлевых толчков».