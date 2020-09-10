В Башкирии число умерших от коронавируса достигло 30 человек
Минздрав Башкирии сообщил об еще одной смерти от коронавируса — общее число погибших достигло 30 человек.
По данным на 10 часов 10 сентября, в республике подтвердили 8 101 случай коронавирусной инфекции.
Выздоровел 7 441 человек, 148 — за последние сутки.
На лечении остаются 630 человек: 47 — в стационарах, 583 переносят болезнь в легкой форме, находятся дома.
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В Башкирии число умерших от коронавируса достигло 30 человек
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