В деловой игре «Битва за Марсианий» за год приняло участие более 600 человек

















В деловой игре «Битва за Марсианий» за год приняло участие более 600 молодых людей. Среди участников старшеклассники, студенты и молодые специалисты. Деловая игра проходит в Лаборатории игропрактики Уфимского государственного нефтяного технического университета. Здесь разрабатывают и внедряют в жизнь различные образовательные проекты: кейс-чемпионаты, игры живого действия, онлайн-проекты.

«Кто сказал, что обучение должно быть скучным? Мы разрабатываем и внедряем современные образовательные форматы, направленные на увлекательное обучение soft и hard навыкам», — говорит руководитель Лаборатории игропрактики Евгения Быль .

Проект «Битва за Марсианий» поддержан Федеральным агентством по делам молодежи — Росмолодежь в рамках грантового конкурса 2019 года. В ходе игры участники в различных ролях реализуют проект создания производственной площадки на Марсе, им приходится выстраивать коммуникации с другими игроками, находить баланс между личными и общими целями, выбирать стратегию, организовывать деятельность в условиях неопределенности, решать текущие проблемы. Игровой процесс объединяет в себе решение задач в технологической, производственной, организационной, инвестиционной сферах, затрагивает сферу межличностных взаимоотношений, проблематизирует для участников их личные цели.

В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией Лаборатория активно развивает онлайн-форматы – создан новый проект «Вирусологи», направленный на формирование и развитие мышления с помощью «протоколов мышления». Сознательное переключение между используемыми протоколами мышления позволяет расширить границы, увидеть целостную картину, понять, как можно декомпозировать стоящие перед нами проблемы и задачи, учит творческому и осознанному подходу к мышлению. Все это можно освоить на практике, приняв участие в трехдневном онлайн-проекте «Вирусологи». Игровой процесс проходит полностью в онлайн-среде на базе визуальной новеллы.

Принять участие в проектах Лаборатории игропрактики могут все желающие. Всю информацию можно узнать в социальных сетях по хэштегам #usptu_gamelab #лаборатория_игропрактики_угнту #проект_вирусологи #БитваЗаМарсианий #лаборатория_игропрактики #УГНТУ #УМнаяпрактиКА #Росмолодежь