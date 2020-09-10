В Башкирии горят 25 гектаров леса

В Башкирии локализованы, но не потушены два лесных пожара общей площадью 25 гектаров в Зианчуринском и Куюргазинском районах, сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

По информации спасателей, за последние сутки на территории республики зарегистрированы три лесных пожара в Зилаирском, Зианчуринском и Куюргазинском районах на общей площади 25,74 гектара. Из них удалось ликвидировать пожар в Куюргазинском районе на площади 0,74 гектара.

К настоящему времени продолжают гореть 15 гектаров территории лесного фонда в Зианчуринском районе и 10 гектаров леса в Зилаирском районе Башкирии. Оба природных пожара локализованы.

Всего с начала пожароопасного сезона-2020 года в республике зарегистрировано 133 природных пожара на площади, превышающей 4202 гектара. Это почти 2042 гектара больше, чем год назад.

Сегодня высокий — пятый класс пожароопасности в лесах — прогнозируется в Хайбуллинском районе Башкирии.

В 22 муниципалитетах прогнозируется четвертый класс пожароопасности. Среди них — Абзелиловский, Архангельский, Аскинский, Баймакский, Бакалинский, Белокатайский, Белорецкий, Бирский, Бурзянский, Дуванский, Дюртюлинский, Зилаирский, Иглинский, Илишевский, Караидельский, Кугарчинский, Кушнаренковский, Мелеузовский, Стерлитамакский, Учалинский, Янаульский районы и городской округ Уфа.

В лесах остальных районов Башкирии ожидается невысокий, третий класс пожароопасности.

Как сообщал ранее «Башинформ», 10 сентября будет облачно с прояснениями. Днем по республике пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный — 5-10 метров в секунду, днем местами порывы до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха днем от 15 до 20 градусов