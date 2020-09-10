В Башкирию вернулись дожди
В Башкирию вернулись дожди Фото: ИА «Башинформ»
Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на ближайшие три дня.
По данным Башгидромета, 10 сентября будет облачно с прояснениями. Днем по республике пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный — 5-10 метров в секунду, днем местами порывы до 15-20 метров в секунду.
Температура воздуха днем от 15 до 20 градусов.
11 сентября в регионе местами вновь ожидаются кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного.
Температура воздуха ночью — 5-10 градусов, днем — 17-22.
Ночью 12 сентября в Башкирии прогнозируются небольшие дожди, местами до умеренных, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный умеренный.
Температура воздуха ночью, как и накануне, от 5 до 10 градусов, днем — от 17 до 22.