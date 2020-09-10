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В Уфе из covid-госпиталя клиники БГМУ выписали последнего пациента

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Уфе из covid-госпиталя клиники БГМУ выписали последнего пациента Фото: Олег Яровиков

В Уфе из covid-госпиталя клиники Башгосмедуниверситета, выписали последнего пациента, победившего коронавирус, сообщают «Вести-Башкортостан». Учреждение постепенно возвращается к прежнему режиму работы.

Напомним, терапевтический корпус 6-й больницы был перепрофилирован в коронавирусный госпиталь 16 апреля. Он был рассчитан на 140 коек. Максимальное количество больных, которые одномоментно проходили лечение в госпитале – 103 человека, сообщили в клинике БГМУ.

Принимать заражённых коронавирусной инфекцией в учреждении перестали с 28 августа. Опыт, приобретенный в лечении сложных пациентов, планируется использовать и дальше. На базе терапевтического корпуса создается пульмонологический центр, где будут наблюдать перенесших COVID и другие легочные патологии.

В случае необходимости, клиника БГМУ готова развернуть covid-госпиталь заново.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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