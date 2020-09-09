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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В селе Кабаково Кармаскалинского района ускорили строительство детского сада

ОБЩЕСТВО

В селе Кабаково Кармаскалинского района ускорили строительство детского сада на 50 мест, возводимого в рамках нацпроекта «Демография». Темпы строительных работ здесь шли с отставанием и было поручено дополнительно вывести на объект рабочих.

С динамикой строительства ознакомился первый заместитель премьер-министра Правительства – руководитель аппарата правительства РБ Илшат Тажитдинов. За неделю ситуация несколько улучшилась: увеличено число рабочих до 28 человек, завезена доптехника. Существенно скорректирован график работ. После завершения установки плит-перекрытий первого этажа, к работе приступят отделочники и электрики.

﻿«Очень важно, чтобы наши дети ходили в детские садики в своих родных районах, деревнях и поселках. Ввод таких объектов всегда с нетерпением ждут родители. Поэтому запускать их нужно вовремя, — отметил Илшат Тажитдинов. — Необходимо ускорить закупку оборудования. До холодов должна быть установлена блочная котельная».
По его словам, по этому и другим проблемным объектам созданы специальные ватсап-чаты для оперативного решения различных вопросов. В них участвуют представители Правительства, заказчика, подрядчика, регионального проектного офиса.

В Башкортостане по национальному проекту «Демография» уже построено 22 детских сада на 3 228 мест. В этом году должны быть сданы 24 учреждения на 3 890 мест. 1 сентября открыла двери совмещенная школа на 640 учащихся с детсадом на 160 мест в селе Чесноковка Уфимского района. Ко Дню республики в Уфе откроется еще одно дошкольное учреждение на 215 мест. Власти планируют, что к 2021 году проблема дефицита мест в садах полностью утратит свою актуальность.

Справка. Общий объем финансирования нацпроекта «Демография» на 2020 год составляет порядка 10,8 млрд рублей, из них более 8,2 млрд рублей это федеральные средства.

ИА «Башинформ»
Теги: детский сад
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