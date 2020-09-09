Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии создается новый Центр развития туризма Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии создается новый Центр развития туризма. Соответствующее распоряжение подписано главой региона и опубликовано на портале правовой информации.

Автономная некоммерческая организация «Центр развития туризма» создается по предложению республиканского правительства, говорится в документе. Учредителем является Госкомитет РБ по туризму. Новая организация должно предоставить в ведомство разработанный устав и обеспечить его регистрацию в Минюсте. Контроль за исполнением распоряжения возложен на вице-премьера правительства Башкортостана Азата Бадранова.

Подобный центр в регионе уже действовал. Его возглавлял общественный деятель, предприниматель Артур Идельбаев, он покинул пост в августе 2019 года. Позже была упразднена и сама организация.