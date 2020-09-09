Глава Башкирии подписал указ о награждении 50 многодетных мам медалью «Материнская слава»
Радий Хабиров подписал указ о награждении медалью «Материнская слава» 50 женщин, воспитывающих пять и более детей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации республики.
К награде представлены 50 женщин из Абзелиловского, Аургазинского, Баймакского, Бакалинского, Белебеевского, Бирского, Буздякского, Бураевского, Бурзянского, Ермекеевского, Зианчуринского, Зилаирского, Иглинского, Илишевского, Ишимбайского, Кармаскалинского, Кугарчинского, Кигинского, Куюргазинского, Мечетлинского, Миякинского, Нуримановского, Стерлитамакского, Уфимского, Янаульского районов, а также жительницы Кумертау, Салавата, Стерлитамака.
К награде полагается денежная премия (17 241 рубль). Выплата направлена на создание благоприятных условий для проживания детей.
Медаль учреждена в 1998 году. За это время ею награждены более восьми тысяч матерей.