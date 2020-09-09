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9 сентября Среда

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

И. о. главреда агентства «Башинформ» назначен Руслан Шарафутдинов

ПОЛИТИКА
Фото: facebook.com

И. о. главреда агентства «Башинформ» назначен Руслан Шарафутдинов Фото: facebook.com

Исполняющим обязанности главного редактора агентства «Башинформ» назначен Руслан Шарафутдинов. Нового руководителя представили коллективу сегодня, 9 сентября. Занимавший эту должность Алик Шакиров остается работать в агентстве, сообщил руководитель Агентства по печати и СМИ Максим Ульчев.

Руслан Михайлович Шарафутдинов родился в ноябре 1970 года в Уфе. В 1991 окончил Львовское высшее военно-политическое училище, в 2000 году — юридический факультет Башкирского государственного университета. С 1994 по 2012 год служил в МВД Башкирии. Работал начальником пресс-службы МВД Башкирии, заместителем министра МВД Башкирии по работе с личным составом. Последнее время занимался телепроектом «Честно говоря» республиканского канала БСТ.

ИА «Башинформ»
Теги: назначения, главред
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