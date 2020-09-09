В селе Яратово Баймакского района сегодня заработал новый ФАП

Фото: Олег Яровиков



































Фото: Олег Яровиков

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Яратово Баймакского района было начато в октябре прошлого года. Проектно-сметная документация была сделана за счет сбора от населения и спонсорской помощи КФХ Мурзакаева. Общая стоимость без оборудования составила 3,27 млн рублей, подрядчиком строительства была уфимская компания «Группа Апрель». С работой нового фельдшерско-акушерского пункта сегодня ознакомился глава Башкортостана Радий Хабиров, который находится с рабочей поездкой в Баймакском районе. Кстати, это первый руководитель республики, который побывал в этом селе, и поэтому приезда главы региона селяне ждали с большим нетерпением и устроили Радию Хабирову по-настоящему теплый прием.

«Хәйерле көн, ҡәҙерле дуҫтар. Хәйерле көн, хөрмәтле баймаҡтар. Күптән бында килмәгәйнем. Күршеләргә, Сибайға, туғыҙ мәртәбә килдем, бында өсөнсө мәртәбә генә киләм. Шуға бында проблемалар яйлап йыйылды. Бөгөн кәңәшләшеп бергә уйлайыҡ. Тағы ла нимәләр эшләргә кәрәк? Һеҙгә республиканан тағы ниндәй ярҙам кәрәк булыр? Бөгөн матур итеп ФАПты асайыҡ. Аҙаҡтан, бөгөн мин бында көн буйы эшәйем, һорауҙар булһа, әйҙәгеҙ бергәләп һөйләшеп алайыҡ. Һеҙҙе бөгөн ҡотлайым, ҙур рәхмәт», — сказал Радий Хабиров в своем выступлении на башкирском языке перед жителями села Яратово.

«Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, дорогие баймакцы! Давно сюда не приезжал. В Сибае был 9 раз, здесь только третий раз. Поэтому, видимо, накопилось достаточно проблем. Давайте подумаем, что ещё можно сделать? Какая поддержка нужна от республики? Сегодня целый день работаю здесь. Потом, если будут вопросы, поговорим вместе».

Старое здание ФАПа было построено еще в 1976 году и его даже нельзя было отремонтировать. Теперь медучреждение отвечает всем современным требованиям и жители будут получать медпомощь в комфортных условиях.

Яратовский ФАП обслуживает население в количестве 296 человек, из них 52 ребенка и 119 пенсионеров.

«Для 300 жителей села Яратово Баймакского района новый фельдшерско-акушерский пункт во многих случаях — спасение. Теперь не надо ехать 46 км до райцентра, все необходимое для лечения есть в новом ФАПе. Но я бы сказал, самое главное — в этом ФАПе работает фельдшер Кунсбаева Дина Ураловна. Она для многих местных жителей и травматолог, и хирург, и невропатолог — на деревне так часто бывает, когда ФАПы и поликлиники — центры жизни. Важно и то, что деньги на проектно-сметную документацию здания собирали сами жители. Им помог местный фермер, но инициативу проявили именно жители. Желаю яратовцам, а заодно и всем жителям Башкортостана не болеть, а если уж случится болезнь, оставаться стойкими и мужественными. Ну, а мы со своей стороны вкладываем в развитие медицины максимум усилий», — написал глава региона в своем аккаунте в социальных сетях после общения с жителями села.

После разговора с яратовцами Радий Хабиров дал ряд поручений. Среди них: провести газификацию населенного пункта, построить дорогу от Яратово до Баймака, получить лицензию по продаже лекарств для местного ФАП и в этом году начать строительство Кугидельского ФАПа.