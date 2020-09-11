«Красная зона»: врач-педиатр рассказала фотографу из Уфы о работе с детьми и Covid-19

«Красная зона». Всё про Covid-19 от медицинских работников» — проект уфимского фотографа Дима Тулунгужина, посвященный рассказам о работе врачей и трудностях, с которыми они сталкиваются, находясь в очагах коронавирусной инфекции.

Айгуль Нуриева — врач-педиатр мобильной медицинской бригады детской поликлиники №2 по выявлению и лечению детей с коронавирусной инфекцией на дому. Она рассказала о работе с детьми при коронавирусе, с какими трудностями пришлось столкнуться и как дети переносят Covid-19.

По ее словам, вахт не было, врач работала каждый день в течение шести недель без самоизоляции. «У нас был отдельный блок, и мы не контактировали с другими сотрудниками. После каждого выезда проходили полную обработку, потом отправлялись в душ, питались отдельно. Всем необходимым поликлиника нас обеспечила, там можно было жить. Я работала именно в начале эпидемии, когда мы плохо знали про эту болезнь, наблюдала первых положительных детей нашей поликлиники на дому. Помню все их имена, фамилии, родителей. Их слёзы от волнения и улыбки от первых отрицательных анализов», — поделилась педиатр.

Айгуль Нуриева рассказала, что в основном это были дети врачей и дети сотрудников других организаций, которые продолжали работу во время строгой самоизоляции.

«Сколько бы нас ни учили быть менее эмоциональными, объективными, не переживать, к этому трудно привыкнуть, особенно в педиатрии. Это сейчас мы понимаем, что дети болеют в более лёгкой форме. Но тогда было мало наблюдений по детям из России, мы были напуганы печальным опытом других стран в целом по заболеванию и плохо понимали, как будет все протекать у нас. Поэтому то, что происходит я воспринимала как трагедию, которая почему-то коснулась и самых маленьких. Потому что дети — это дети».

По ее словам, при работе с детьми помогало процедуры сводить к развлечениям. «Обычно с детьми я старалась все уводить в игру: «Такие правила, малыш. Видишь, какой даже костюм у меня крутой. А посмотри — какие очки! Давай я тебе нос пощекочу один раз, ты не двигайся и не плачь. А мама тебе такие же крутые очки купит, когда игра закончится. Бедные родители, не знаю, как потом они искали похожие очки по городу, но этот аргумент очень помогал убедить ребенка. — отметила врач. — Хотя иногда родители говорили «говорите, как есть – прямо. Мы ему все объяснили».

Как рассказала Айгуль Нуриева, в такие моменты врач объяснила, что это за «красная водичка» (среда), зачем она нужна (чтобы вирус там выжил), и почему процесс вызывает боль (потому что вирус очень глубоко).

«Но моменты игры я всегда старалась оставлять хотя бы с пульсоксиметром. Дети не давали пальчик, двигались, я не могла оценить объективно сатурацию (показатель дыхательной недостаточности). Потом я придумала говорить так: «Смотри, какая крутая игрушка. Ставим тебе на пальчик и ждем, когда появится цифры. Если увижу цифры первой я – то я победитель. Если увидишь ты – то ты победитель! Хочешь выиграть – не своди глаз с игрушки!». Это помогало сконцентрировать ребенка, он не двигался и через несколько секунд пульсоксиметр ловил пульс и показывал сатурацию», — рассказала врач-педиатр.

Айгуль Нуриева отметила, что для нее остается загадкой, почему скрывают болезнь. «Когда родители начинали переживать, я спрашивала: «Вы болели ветрянкой»? На что получала положительный ответ. Я спрашивала: «Вас кто-нибудь ругал или наказывал за это?» и в ответ слышала «нет». «Тогда почему сейчас боитесь? Это такая же болезнь. Это уже случилось. Сейчас заразиться можно где угодно, главное – если чувствуешь симптомы – не ехать к пожилым бабушкам и дедушкам».

Однако, по словам врача, были и трудности с родителями. «Бывали Covid-положительные родители, которые умудрялись обвинять меня в том, что это я заразила их детей вирусом своими пробирками. Ну как тут реагировать? Это часть нашей работы, все люди разные, у всех свой взгляд, уровень знаний, своя реакция. Просто к таким персонажам приходится проявлять больше терпения и тактичности. Это тоже полезный опыт».

Айгуль Нуриева напомнила, что опасность вирус представляет для пожилых родственников заболевших детей. «Часто ли пациенты умирают? Дети, слава богу, все живу. Но, к сожалению, умирали их бабушки и дедушки. Это тоже тяжело осознавать. Сейчас вирус так же опасен. К середине осени, думаю, будет непростая ситуация, так как будет рост привычных ОРВИ и гриппа. Их клиника похожа с Covid- 19. В стационарах будет большая нагрузка».

Врач-педиатр отметила, что для того, чтобы не заболеть, нужно поднимать иммунитет, хорошо питаться, высыпаться, а в общественных местах появляться в масках.