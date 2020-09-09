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В Ермолаево откроют мемориал «Черный тюльпан» в честь памяти воинов-интернационалистов

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Куюргазинского района

В Ермолаево откроют мемориал «Черный тюльпан» в честь памяти воинов-интернационалистов Фото: администрация Куюргазинского района

В селе Ермолаево Куюргазинского района появится свой сквер, посвященный памяти воинов – интернационалистов и мемориал «Черный тюльпан». Благоустройство общественной территории ведется в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Строительная компания ООО «Хорс» завершает работы по установке освещения, озеленению, асфальтированию территории, установке скамеек, урн, ограждений. Здесь будет и свой фонтан. Общий объем финансирования на 2020 год составляет более 10 млн рублей.

«В районе проживает много участников локальных военных конфликтов: войны в Афганистане, чеченской компании. Еще в прошлом году совет ветеранов вышел с инициативой построить такой мемориал, посвященный погибшим воинам – интернационалистам. Это решение было поддержано на сходе граждан. Воины – интернационалисты оказывают большую поддержку развития нашего района, они истинные патриоты и давно заслуживали того, чтобы у них был свой памятник. И теперь у них появится место, где они могут почтить память своих павших боевых товарищей, проливавших, как и они, кровь за свою родину. Будет и красивый сквер, где жители села и района смогут прогуляться, отдохнуть семьями», — прокомментировал для агентства «Башинформ» глава администрации Куюргазинского района Юлай Ильясов.
Благоустройство общественной территории ведется в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Работы планируют завершить к концу сентября.
«Эмоции по мемориалу «Черный тюльпан» одни из самых положительных. То, что в таком маленьком населенном пункте строится такой сквер и возводится стела ветеранов боевых действий – это огромное внимание по отношению к ветеранам боевых действий. То есть этот мемориал посвящается не только тем, кто погиб, но и тем, кто приехал живым, выполнив свой гражданский и конституционный долг на территории Северо-Кавказского региона. Я был во многих больших городах, видел много стел, памятников, но то, что строится здесь, такого я не видел нигде. Этот мемориал монументален, масштабен, торжественен, значим, имеет глубокий смысл, является серьезным архитектурным сооружением», — поделился своим мнением руководитель Куюргазинского районного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Валерий Кульдишов.

Азат Гиззатуллин
Теги: Воины - интернационалисты, Юлай Ильясов
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