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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Прямая линия с Путиным в этом году не состоится

ПОЛИТИКА

В этом году «Прямая линия с Владимиром Путиным» в традиционном формате не состоится, ее элементы планируется добавить в большую пресс-конференцию президента России в декабре 2020 года, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как пояснил Песков, из-за сложившихся в этом году условий «президент проводит прямую линию уже последние несколько месяцев».

«Поэтому, конечно, проводить прямую линию в этом году в ее традиционном формате было бы излишним, — заявил пресс-секретарь президента России. — Мы, безусловно, попробуем добавить какие-то элементы прямой линии, элементы, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов, в ежегодную пресс-конференцию Путина в декабре».
В последний раз Путин общался с россиянами в формате прямой линии в июне 2019-го. Она была уже 17-й по счету. Первые пять прямых линий продлились менее трех часов каждый, однако с 2007 года программа всегда выходила за эти рамки. Самой продолжительной стала прямая линия 2013 года — 4 часа 47 минут.

Ежегодная большая пресс-конференция — еще одно крупное ежегодное мероприятие, которое Путин проводит с 2001 года.

Перерыв был сделан лишь тогда, когда он занимал пост премьер-министра — с мая 2008 по май 2012 года. Предыдущая большая пресс-конференция президента РФ состоялась 19 декабря прошлого года.

Галина Бахшиева
Теги: Путин, прямая линия
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