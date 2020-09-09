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10 сентября в Башкирию придут дожди и похолодание

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

10 сентября в Башкирию придут дожди и похолодание Фото: Валерий Шахов

Синоптики сообщили прогноз погоды в Башкирии на ближайшие три дня.

По информации Башгидромета, 9 сентября в республике ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный — 8-13 метров в секунду. Местами возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха днем — от 22 до 27 градусов.

10 сентября в регионе пройдут небольшие дожди, местами до умеренных. Ночью по востоку без осадков, в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный умеренный, ночью местами порывы до сильного.

Температура воздуха ночью — 9-14 градусов, днем — от 14 до 19.

11 сентября местами вновь пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный, западный ночью слабый, днем умеренный.

Температура воздуха ночью — 5-10 градусов, днем — от 16 до 21.

Галина Бахшиева
Теги: погода
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