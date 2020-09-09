Фото: перинатальный центр г. Кумертау В Башкирии с начала года родилось на 1000 малышей меньше, чем в прошлом году Фото: перинатальный центр г. Кумертау

В Башкирии за 7 месяцев текущего года родилось на 1083 малыша меньше, чем за аналогичный период прошлого года, приводит данные Росстат.

С января по июль в республике появились на свет 23 599 детей, в 2019 году за такое же время родились 24 642 ребенка.

Умерло в Башкортостане в первые 7 месяцев 2020 года 31 470 жителей, что на 2 283 человека больше, чем годом ранее (29 187). Естественная убыль населения составила 7 911 человек.