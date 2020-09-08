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Профсоюз Башкирии начал страховать сотрудников «скорой» от несчастных случаев на вызовах

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Профсоюз Башкирии начал страховать сотрудников «скорой» от несчастных случаев на вызовах Фото: Валерий Шахов

Республиканский профсоюз работников здравоохранения запустил программу оказания материальной помощи при несчастных случаях сотрудникам скорой помощи на выездах. Сообщается, что программа затронет более 2300 человек.

Как рассказали в профсоюзе работников здравоохранения, при разработке положения за основу взяли действующую в страховых компаниях систему расчета выплат. За ушибы или растяжения, которые не приводят к потере трудоспособности, медики будут получать выплаты до 5 тысяч рублей; за легкие травмы – от 10 до 15 тысяч, при наступлении инвалидности — до 80 тысяч рублей.

«Ежегодно в здравоохранении республики фиксируется 50-55 несчастных случаев на производстве, подлежащих расследованию. Около 30% случаев приходится на скорую помощь. Однако статистика не учитывает микротравмы — ушибы, растяжения, не повлекшие утраты трудоспособности», — рассказал технический инспектор труда Альберт Абукаев.

Именные профсоюзные сертификаты, где указан номер и порядок выплат, уже получили фельдшеры и водители скорой помощи в Стерлитамаке, Салавате, Толбазах и Архангельском.

Вопрос о дополнительном страховании поднимался еще в начале марта на круглом столе в Курултае. Тогда законодатели предложили детально проанализировать работу и просчитать риски, однако из-за пандемии коронавируса работу над программой приостановили.

ИА «Башинформ»
Теги: скорая помощь, страхование, профсоюз
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