«Кроношпан» помог собрать первоклассников в школу

















Завод «Кроношпан» продолжает заниматься благотворительностью. В конце августа «Кроношпан» подарил портфели и школьные наборы для первоклассников. Подарок к 1 сентября оказался неожиданным, но очень приятным сюрпризом для семей в деревнях Кириллово и Бердяш.

Подарок состоял из ранца с ортопедической спинкой и большого «Набора первоклассника» — качественных канцелярских товаров. Первоклассников в школе Бердяша в этом году 13 детей, в Кириллово — 12. Подарки вручали заранее, на торжественных линейках.

«У нас шесть первоклассников в этом году из многодетных семей. Конечно, для них канцелярские товары и портфели — это серьезная материальная помощь. Для остальных — приятный сюрприз, отличный подарок», — говорит директор СОШ в Бердяше Фарзана Сафиева .

«Мы всех заранее пригласили на торжественную линейку, не говорили родителям для чего зовем. Получился настоящий сюрприз, все очень обрадовались, особенно дети. Их реакция была неподдельной и очень яркой: «Ого, ничего себе!», «Ура, подарки!». Получился даже небольшой праздник у нас», — рассказывает руководитель, старший воспитатель детского садика в поселке Кириллово — Лейсан Громова.

«Кроношпан» обещает завести ежегодную традицию и дарить подарки первоклассникам каждый раз в августе.

«Кроношпан» регулярно оказывает спонсорскую поддержку населенным пунктам, расположенным вокруг завода.

Например, в поселке Бердяш большинство жителей работает в сфере лесозаготовки и лесопромышленности, «Кроношпан» оказывает социальную поддержку.

В Уфимском районе находится несколько подшефных школ и детских садов. Так, в поселке Кириллово на средства завода заменили старые деревянные рамы в окнах на современные в садиках и детских домах. Также предприятие приобрело мебель — кровати в детский сад. В Дорогино в подшефной школе «Кроношпан» построил мини-футбольное поле. Самый последний пример — в начале сентября в Миловке «Кроношпан» открыл игровую площадку с специальным покрытием.