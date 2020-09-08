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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Михаила Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы

ОБЩЕСТВО

Суд приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии за гибель человека в ДТП, сообщает ТАСС.

Актера взяли под стражу в зале суда. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

«Взять Ефремова под стражу в зале суда. Назначить наказание в виде восьми лет колонии общего режима», — огласила приговор судья.
Исправление Ефремова невозможно без изоляции от общества, посчитал суд. Он также лишил актера водительских прав сроком на три года и взыскал с него 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего в дорожной аварии.

Ефремов встретил назначение наказания без эмоций. Он протянул руки конвою, который надел на них наручники.

При вынесении приговора суд учел признание им вины и положительные характеристики.

«Суд учитывает признание вины Ефремовым на стадии предварительного следствия и в последнем слове, наличие детей, положительные характеристики личности и занятие благотворительностью», — говорится в приговоре.
Гособвинение просило для актера 11 лет колонии. Сам актер считал, что суд назначит ему восемь лет. Потерпевшие и их защита уже заявили, что поддержат вердикт суда и обжаловать его не будут.

ДТП произошло 8 июня на Смоленской площади в Москве. Внедорожник Михаила Ефремова на огромной скорости вылетел на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с фургоном «Лада».

Водитель «Лады» курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице утром следующего дня. Экспертиза установила, что в момент аварии Ефремов был пьян, а в его организме обнаружены следы наркотических веществ.

ИА «Башинформ»
Теги: Михаил Ефремов
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