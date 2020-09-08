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За сутки в Башкирии выявлен 31 больной коронавирусом и 83 - пневмонией

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

За сутки в Башкирии выявлен 31 больной коронавирусом и 83 - пневмонией Фото: Валерий Шахов

За последние сутки в Башкирии зарегистрирован 31 новый случай заболевания коронавирусом, 17 из которых пришлись на Уфу, сообщили в республиканском Минздраве.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 8 042 подтвержденных случая COVID-19.

На сегодняшний день в стационарах находятся 46 инфицированных новой коронавирусной инфекцией, трое из которых — в тяжелом состоянии. Амбулаторно лечатся 758 человек.

«За сутки с выздоровлением выписаны 83 пациента, всего с начала пандемии выписаны из больниц 7 209 человек, — констатировали в ведомстве. — Новых случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано. Число умерших по-прежнему составляет 29 человек».
Между тем с диагнозом внебольничная пневмония за последние сутки госпитализирован 81 человек. Выписаны из больниц с выздоровлением 93 пациента.

Галина Бахшиева
Теги: коронавирус
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