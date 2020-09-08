Фото: ИА «Башинформ» На Уфу надвигается шквалистый ветер Фото: ИА «Башинформ»

С вечера 8 сентября в столице Башкирии начинает действовать штормовое предупреждение. Как сообщили синоптики Башгидрометцентра, с 20 часов вторника ожидается переменная облачность и усиление ветра до 17 метров в секунду. Дожди пока не прогнозируются.

«Температура воздуха ночью +6,+8°, днем +23, +25°», — сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы.

Меры предосторожности во время сильного ветра: необходимо избегать нахождения рядом с деревьями, линиями электропередачи, рекламными щитами, хрупкими конструкциями. Автовладельцам не следует оставлять свой транспорт вблизи насаждений, заборов, ненадежных конструкций, а также не нужно парковать машину вплотную к стенам жилых домов и административных зданий.