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В школах Башкортостана созданы классы имени Героя России Минигали Шаймуратова

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В школах Башкортостана созданы классы имени Героя России Минигали Шаймуратова Фото: ИА «Башинформ»

В общеобразовательных школах Башкортостана созданы классы имени Героя Российской Федерации, генерал-майора Минигали Шаймуратова. Соответствующее распоряжение правительства республики опубликовано на портале правовой информации.

Классы появились в Башкирской Республиканской гимназии-интернате им. Рами Гарипова, уфимских полилингвальных многопрофильных школах № 44 и № 162 «Смарт». В этих школах будут оформлены кабинеты-музеи, посвященные Шаймуратову. У учащихся шаймуратовских классов планируется единая школьная форма, за достижения школьники будут награждаться значком «Юный шаймуратовец».

Прием учащихся в классы имени Шаймуратова, согласно дорожной карте, осуществлен в августе 2020 года. Для педагогов классов организуются профессиональные тренинги. Торжественное посвящение в «шаймуратовцы» планируется организовать 11 октября, в День Республики.

Вопросами создания и функционирования классов занимается межведомственная координационная группа под руководством вице-премьера правительства РБ Азата Бадранова. Полный перечень мероприятий по созданию шаймуратовских классов прилагается к распоряжению.

Лейла Аралбаева
Теги: память
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